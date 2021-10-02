Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da fırtına etkisini kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini kaybetmesiyle, deniz ulaşımı normale döndü. Balıkçılar da yeniden avlanmak denize açılmaya hazırlanıyor.
Bölgede 3 gündür süren ve hızı zaman zaman 45 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Tekirdağ sahilinde demirli yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ile tanker bulundukları yerden ayrıldı.
Poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek.
Etiketler: Balıkçılık Fırtına Marmara Bölgesi
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