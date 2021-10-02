Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yaylasöğüt Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 4 arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını Yangın
Sıradaki Haber
Çöp konteynerine çarptı, tırın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz