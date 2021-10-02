90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırınca 50 yıllık eşi ile arası açıldı
Isparta'nın Aksu ilçesinde yaşayan Mehmet Duvar, dolandırıcılara 90 bin lirasını kaptırdı. Yaşananlardan sonra 50 yıllık eşiyle arası açılan yaşlı adam, şebekenin çökertilmesi için hukuk mücadelesini sürdürüyor.
Defineye ortak etmeyi vadettiler, o da inandı. Zengin olma hayali kurarken 90 bin lirasından oldu.
Isparta'nın Aksu ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Duvar dolandırıcıların hedefi oldu.
Dolandırıcılar, kullandıkları dedektörü ve tarihi eserleri evinde saklaması halinde yaşlı adamı defineye ortak edeceklerini söyledi.
Dolandırıcılara 90 bin lirasını kaptırdı
Çeşitli bahanelerle para istemeye devam eden dolandırıcılara en son 90 bin lira gönderen Mehmet Duvar, durumdan şüphelenince para göndermekten vazgeçti.
Dolandırıcılar önce yaşlı adamın telefonunu engelledi sonra da hatlarını tamamen kapattı.
Duvar, yaşadıklarını adli mercilere bildirdi. Ancak mahkemeden takipsizlik kararı çıktı.
50 yıllık eşi ile arası açıldı
Mehmet Duvar hukuk mücadelesini sürdürürken, tüm bu yaşananlar 50 yıllık eşi ile arasını açtı.
3 yıldır konuşmayan çift 3 katlı apartmanlarında ayrı dairelerde oturuyor.
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