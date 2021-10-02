Defineye ortak etmeyi vadettiler, o da inandı. Zengin olma hayali kurarken 90 bin lirasından oldu.

Isparta'nın Aksu ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Duvar dolandırıcıların hedefi oldu.

Dolandırıcılar, kullandıkları dedektörü ve tarihi eserleri evinde saklaması halinde yaşlı adamı defineye ortak edeceklerini söyledi.

Dolandırıcılara 90 bin lirasını kaptırdı

Çeşitli bahanelerle para istemeye devam eden dolandırıcılara en son 90 bin lira gönderen Mehmet Duvar, durumdan şüphelenince para göndermekten vazgeçti.

Dolandırıcılar önce yaşlı adamın telefonunu engelledi sonra da hatlarını tamamen kapattı.

Duvar, yaşadıklarını adli mercilere bildirdi. Ancak mahkemeden takipsizlik kararı çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

50 yıllık eşi ile arası açıldı

Mehmet Duvar hukuk mücadelesini sürdürürken, tüm bu yaşananlar 50 yıllık eşi ile arasını açtı.

3 yıldır konuşmayan çift 3 katlı apartmanlarında ayrı dairelerde oturuyor.

[Fotoğraf: DHA]