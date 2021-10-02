Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 15 kişilik bir grup henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Taraflardan biri tabancayla ateş edince otomobildekiler de silahlarla karşılık verdi.

Otomobil ve duvarın arkasına gizlenen şahsılar uzun süre birbirlerine ateş etti. Ayağından yaralanan bir kişi, arkadaşlarının yardımıyla otomobile alındı ve olay yerinden kaçtı.

Yaşanan çatışma vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.