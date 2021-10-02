Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 13:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar
Antalya'da tartışan iki grup birbirlerine silahlarla ateş etti. Tarafların sokak ortasındaki çatışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 15 kişilik bir grup henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Taraflardan biri tabancayla ateş edince otomobildekiler de silahlarla karşılık verdi.
Otomobil ve duvarın arkasına gizlenen şahsılar uzun süre birbirlerine ateş etti. Ayağından yaralanan bir kişi, arkadaşlarının yardımıyla otomobile alındı ve olay yerinden kaçtı.
Yaşanan çatışma vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Antalya
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