Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 13:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meşe odununun kömüre dönüşme yolculuğu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Piknikçilerin vazgeçilmezi mangal kömürünün yapımı bir hayli emek gerektiriyor. Osmaniye'de bu zahmetli işi üstlenen kömür üreticileri, hayatlarını ocakların başında ter dökerek kazanıyor. İşte o alın teri ve isle kazanılan hayatlardan bir kesit...
Meşe odunları küçük parçalara ayrılıyor, istiflenerek tepecikler oluşturuluyor. Üzerlerine toprak örtüldükten sonra da ateşe veriliyor.
Odunlar 15-20 gün boyunca için için yanıyor.
Ve tüm bu sürecin sonunda mangal kömürleri ortaya çıkıyor.
Emeğin öyküsü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan kömür üreticileri, hayatlarını işte bu meşakkatli süreçten kazanıyor.
5 kilogram meşe odunundan 1 kilogram kömür çıkarılıyor. Kömürlerin kilosu 4 ila 6 liradan alıcı buluyor.
Kömür üreticileri hayatlarını ateşin başında geçiriyor
Odunların yandığı 15-20 gün boyunca başlarında nöbet tutuluyor ve odun tepeciklerinde oluşan delikler toprakla kapatılıyor.
Üreticiler geceleri de odun tepeciklerinin yanına kurdukları çadırlarda konaklıyor.
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