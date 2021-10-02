Meşe odunları küçük parçalara ayrılıyor, istiflenerek tepecikler oluşturuluyor. Üzerlerine toprak örtüldükten sonra da ateşe veriliyor.

Odunlar 15-20 gün boyunca için için yanıyor.

Ve tüm bu sürecin sonunda mangal kömürleri ortaya çıkıyor.

Emeğin öyküsü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan kömür üreticileri, hayatlarını işte bu meşakkatli süreçten kazanıyor.

5 kilogram meşe odunundan 1 kilogram kömür çıkarılıyor. Kömürlerin kilosu 4 ila 6 liradan alıcı buluyor.

Kömür üreticileri hayatlarını ateşin başında geçiriyor

Odunların yandığı 15-20 gün boyunca başlarında nöbet tutuluyor ve odun tepeciklerinde oluşan delikler toprakla kapatılıyor.

Üreticiler geceleri de odun tepeciklerinin yanına kurdukları çadırlarda konaklıyor.