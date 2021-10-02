Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 14:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yük asansörü yolcu dolu otobüse çarptı: Panik anları kamerada
[Fotoğraf. İHA]
Denizli’de yük asansörü, yolcu dolu halk otobüsüne çarptı. 1 kişinin yaralandığı kazada yaşanan panik anları, araç içi kameralarına yansıdı.
Dün, Merkezefendi ilçesi Çaybaşı Caddesindeki bir apartmandan taşınan ailenin eşyalarını indirmek için nakliye firması tarafından anayol üzerine yük asansörü kuruldu.
Çevresinde yeterli önlem alınmayan yük asansörü, kontrolsüz bir şekilde kapatılırken, içerisindeki yolcularla seyir halinde olan halk otobüsüne çarptı.
[Fotoğraf: İHA]
1 kişi elinden yaralandı
Çarpmanın etkisiyle camları patlayan halk otobüsünde bulunan yolcular, panikle kendilerini dışarıya attı.
Kazada elinden yaralanan bir yolcu, Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
[Fotoğraf: İHA]
Otobüste yaşanan panik anları, araç içi kameralarına saniye saniye yansıdı.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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