İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020'de başlayan ve valilikler başkanlığında AFAD il müdürlükleri tarafından kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yürütülen İRAP çalışmalarında sona gelindi.

Tüm şehirlerin risk planlarını tek tek hazırlayan AFAD, 289 akademisyenin de destek verdiği çalışmalar kapsamında 61 ilin planını tamamlarken, 20 ilin planını da yıl sonuna kadar bitirecek.

Radyoaktif sızıntıya kadar her türlü senaryo düşünüldü

Planlarda deprem, sel, taşkın başta olmak üzere endüstriyel kaza ve radyoaktif sızıntıya kadar her türlü senaryo düşünüldü.

Çalışılan afet türleri, her ilin kendi fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel şartları ile geçmişte yaşamış olduğu afetler göz önüne alınarak belirlendi.

Çalışma kapsamında Zonguldak'ta "tasman", Konya'da "obruk", Nevşehir'de "jeomedikal afetler" gibi bazı iller özelinde yoğun olarak yaşanan afetler de ele alındı.

İRAP çalışmalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kurum ve kuruluşların temsilcileri ile üniversite öğretim görevlilerinden oluşan "İRAP İzleme ve Değerlendirme Kurulu" oluşturuldu.