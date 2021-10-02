Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 16:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bingöl'de terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki işçi şehit oldu.
İçişleri Bakanlığı'ndan, saldırıya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;
Bugün saat 11.00 sularında Bingöl’ün Genç İlçesi Yolçatı Köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmeleri A.Ş’ye ait aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçi şehit olmuştur.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
Bombalı saldırının ardından güvenlik güçlerimizce bölgede bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatılmıştır.
Etiketler: Terör Saldırısı Terör Örgütü
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