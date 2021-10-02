Kavşağa kontrolsüzce girdiler, kazalar kaçınılmaz oldu.

Tokat'ta aynı kavşak, bir ayda çok sayıda farklı kazaya neden oldu.

Tokat-Niksar yolu, genişletme ve kavşak yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşürüldü. Yolun başlangıcında bulunan TEDAŞ kavşağında trafik yoğunluğu oluştu.

Kazalarda can kaybı yaşanmadı

Kavşağa hatalı giren sürücüler 1 ayda 19 kazaya neden oldu.

Kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kazalarda arabalar hasar alırken neyse ki can kaybı yaşanmadı.