Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 16:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aynı kavşakta 1 ay içinde 19 kaza yaşandı
Tokat'ta yol yapım çalışmaları süren kavşakta 1 ayda tam 19 kaza yaşandı. Kazaya karışan araçların görüntüleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.
Kavşağa kontrolsüzce girdiler, kazalar kaçınılmaz oldu.
Tokat'ta aynı kavşak, bir ayda çok sayıda farklı kazaya neden oldu.
Tokat-Niksar yolu, genişletme ve kavşak yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşürüldü. Yolun başlangıcında bulunan TEDAŞ kavşağında trafik yoğunluğu oluştu.
Kazalarda can kaybı yaşanmadı
Kavşağa hatalı giren sürücüler 1 ayda 19 kazaya neden oldu.
Kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kazalarda arabalar hasar alırken neyse ki can kaybı yaşanmadı.
Etiketler: Tokat Trafik Trafik Kazası
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