Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 16:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Adıyaman’da bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi yaşamını yitirdi.
Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesinin Kurudere Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki Necati Karakuş, sobadan sızan gazdan zehirlendi.
Bir süre sonra yakınları tarafından Karakuş’un hareketsiz bulunması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Necati Karakuş’un hayatını kaybettiğini belirledi.
Karbonmonoksit gazından ölen Karakuş’un cenazesi yapılan işlemlerin ardından morga kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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