Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Adıyaman'da motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
H.A'nın kullandığı plakasız motosiklet, Atatürk Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalışan ismi henüz öğrenilemeyen yayaya çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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