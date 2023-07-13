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Türkiye
AA 13.07.2023 11:20

Adıyaman'da deprem konutları yükseliyor

Adıyaman'da, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapımı süren 4 etap, 31 bloktan oluşan projede kaba inşaatı biten blokların duvar işlemleri yapılıyor.

Adıyaman'da deprem konutları yükseliyor
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor.

Depremlerin en fazla yıkıma yol açtığı kentler arasında yer alan Adıyaman'daki Örenli Mahallesi'nde de etaplar halinde afet konutları yükseliyor.

Mahallede nisan ayında temeli atılan 31 blok ve 3 bin 34 daireden oluşacak etaplarda ise kaba inşaatı tamamlanan 9 blokta duvar çalışmaları devam ediyor.

Örnek daire tamamlandı

Kaba inşaatı bitirilen blokta, örnek daire tamamlandı. Daireye kapı, pencere, mutfak dolabı ve tezgah takıldı.

TOKİ Uzmanı ve İnşaat Mühendisi Yılmaz Ceylan, çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Adıyaman'da kalıcı konutları hak sahiplerine zamanında teslim edeceklerini aktaran Ceylan, şunları kaydetti:

"Örenli Mahallesi'nde afetzedeler için 3 bin 34 kalıcı konut yapıyoruz. Bu konutlarımız 85 metrekare 3+1 daire. Tamamı depreme dayanıklı ve tünel kalıp sistemiyle yapılıyor. Zemin artı 3 ve 4 katlı yapıyoruz. Bölgede şu anda 9 blokta kaba inşaatı bitirdik, 7 blokta da duvar işlemleri tamamlandı. Örnek dairemiz hazırlandı, oldukça rahat ve konforlu. Mutfağında mermer tezgahı, kapıları ve banyosuyla oturmak için konforlu bir daire."

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