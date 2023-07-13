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Türkiye
AA 13.07.2023 11:17

Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi yaşamını yitirdi.

Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Kurucaabat köyünde yaşayan C.G'ye kene yapıştı.

Rahatsızlanan C.G., yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan C.G, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Öte yandan, Kangal ilçesine bağlı Minarekaya köyünde 47 yaşındaki Z.F'nin vücuduna, bir yakınını ziyaret için gittiği İmranlı ilçesinde kene yapıştı.

Keneyi vücudundan kendisi ayıran Z.F., rahatsızlanınca yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Z.F, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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KKKA Sivas
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