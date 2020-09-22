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Adıyaman'da 88 eve karantina kararı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Adıyaman'da 88 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 88 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler: Adıyaman koronavirüs covid-19 karantinaSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 12:50
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