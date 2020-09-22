Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 88 evde karantina uygulaması başlatıldı.