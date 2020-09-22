Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da karantinayı ihlal eden hastaya 3 ay 10 gün hapis cezası
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantinayı ihlal eden sanığa 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve COVID-19 testi pozitif çıkan S.B. adlı erkek hasta, evinde karantinaya alındı.
Sağlık ekiplerince karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen hasta hakkında dava açıldı. Sanık, İnegöl 6. Asliye Ceza Mahkemesince 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın ertelendiği öğrenildi.
İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper, 11 Eylül'de, karantina kurallarına uymadıkları belirlenen 4 kişi hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldığını duyurmuştu.
Etiketler: koronavirüs tedbirleri karantina hapis bursaSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 12:32
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