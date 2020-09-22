Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde 7 köy ile 3 mezra, Ovacık ilçesinde ise 2 köy bir mezra İlçe Hıfzıssıhha Kurulları'nın kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının kararları doğrultusunda, Mazgirt ilçesine bağlı Temurtaht, Kuşhane, Kızılcık, Dazkaya, Anıtçınar, Ağaçardı, Aslanyurdu köyü, Civan, Dalömer, Sürü mezraları ve Ovacık ilçesine bağlı Şahverdi, Mollaliler köyü ile Sürü mezrası karantinaya alındı" denildi.

Halay çekenlere 44 bin lira ceza

Yapılan açıklamada ayrıca kent merkezindeki bir düğünde halay çeken kişilerle düğün sahipleri ve işletmecilerin de aralarında bulunduğu 14 kişiye ceza verildi.

Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere 44 bin 100 lira idari para cezası kesildiği belirtildi.