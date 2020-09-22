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Aksaray'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1'inin durumu ağır toplam 6 kişi yaralandı.
Recep Meral idaresindeki otomobil ile İbrahim Ekinci'nin kullandığı minibüs, Aksaray-Nevşehir kara yolu Cumhuriyet köyü kavşağında çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki Yaşar Cevizci olay yerinde hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Sağlık ekipleri, yaralı sürücüler ile Gülbeyaz Gedek, Pınar Yıldız, Yadigar Birgin ve Selvinaz Elibol'u Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Aksaray trafik KazasıSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 11:25
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