Recep Meral idaresindeki otomobil ile İbrahim Ekinci'nin kullandığı minibüs, Aksaray-Nevşehir kara yolu Cumhuriyet köyü kavşağında çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Yaşar Cevizci olay yerinde hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: AA]

Sağlık ekipleri, yaralı sürücüler ile Gülbeyaz Gedek, Pınar Yıldız, Yadigar Birgin ve Selvinaz Elibol'u Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.