Haber Giriş: Kaynak: AA
Balıkesir'de camiden bağış paralarını çalan hırsız yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan bir camideki bağış paraları çalındı. Güvenlik kameralarından eşkali belirlenen hırsız yakalanarak gözaltına alındı.
Altınoluk Merkez Camiinde sabah namaz kılınırken içeri giren kişi, bağış sandığındaki yaklaşık 2 bin lirayı alarak uzaklaştı.
Namazın ardından sandığı kontrol eden müezzin, paraların yerinde olmadığını fark edince jandarmaya ihbarda bulundu.
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlileri, failin eşkalini belirledi.
Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Caminin bulunduğu Altınoluk Mahallesi'nde gözaltına alınan E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, camiye girip ayakkabılarını çıkardıktan sonra etrafı kolaçan eden E.K'nin, dolapları kurcalayarak paraları çalıp uzaklaştığı görülüyor.
Etiketler: balıkesir Edremit cami bağış paralarıSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 11:47
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