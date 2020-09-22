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Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı gizli hizmet yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma Genel Komutanlığının gizli hizmet yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kocaeli FETÖ operasyonuSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 12:23
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