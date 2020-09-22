Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Otomobile bağladıkları atı kilometrelerce koşturdular
Erzincan’da iki kişi otomobile bağladıkları atı trafiğe aldırış etmeden kilometrelerce koşturdular.
Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, otomobil ile ana yolda seyir halinde olan 2 kişi iple otomobile bağladıkları atı kilometrelerce koşturdu.
Yoğun trafik ve sıcak havada ilerleyen atı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anlar bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Dakikalarca süren takibin ardından araç ve ardından koşan at gözden kayboldu.
Etiketler: hayvan hakları Halitpaşa Caddesi erzincanSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 13:08
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