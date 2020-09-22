Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, otomobil ile ana yolda seyir halinde olan 2 kişi iple otomobile bağladıkları atı kilometrelerce koşturdu.

Yoğun trafik ve sıcak havada ilerleyen atı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anlar bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Dakikalarca süren takibin ardından araç ve ardından koşan at gözden kayboldu.