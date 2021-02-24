Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
Adıyaman'da fırtına sebebiyle 7 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hastanede tedaviye alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman'da gece saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu.
Kentte fırtına nedeniyle çok sayıda karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandı.
İl merkezi ile Kahta ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen 7 kişi hastanelere başvurdu.
Tedavi altına alınan kişilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Fırtına
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