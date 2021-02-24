İstanbul Fatih'teki döviz bürosunda çalışan bir kurye, paraları bankaya yatırmak üzere yola çıktı. Bir otomobil ve motosiklet, kuryenin önünü kesti. Motosikletinden inen bir kişi silahını kuryeye doğrultarak paraları istedi.

Şüpheliler, 1 milyon 200 bin lirayı alarak hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Kurye, polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

6 şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, farklı adreslere yaptıkları eş zamanlı operasyonla 10 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda 710 bin lira ve 17 adet Cumhuriyet altını ele geçirildi. 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.