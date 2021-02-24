Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 14:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, Yunanistan Dodecanese ile Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Ege Denizi'nde Yunanistan Dodecanese'nin 20,75 kilometre, Muğla'nın Datça ilçesinin ise 1118,04 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 13.51'de meydana gelen deprem 9,92 kilometre derinlikte oldu.
Etiketler: AFAD Deprem Yunanistan
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