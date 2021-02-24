Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Ege Denizi'nde Yunanistan Dodecanese'nin 20,75 kilometre, Muğla'nın Datça ilçesinin ise 1118,04 kilometre açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 13.51'de meydana gelen deprem 9,92 kilometre derinlikte oldu.