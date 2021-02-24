Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 14:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şırnak'ta teröre tepki yürüyüşü
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamına karşı tepki yürüyüşü düzenlendi.
Gara'da 13 masun insanı şehit eden terör örgütü PKK'ya öfke dinmiyor. Şırnak'ta bir araya gelen binlerce kişi terör örgütünü düzenledikleri yürüyüşle protesto etti.
Cumhuriyet meydanında toplanan kalabalık, sanat sokağına kadar yürüyerek terör örgütü PKK'yı lanetledi.
Sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve binlerce Şırnaklı, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı.
Etiketler: Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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