Gara'da 13 masun insanı şehit eden terör örgütü PKK'ya öfke dinmiyor. Şırnak'ta bir araya gelen binlerce kişi terör örgütünü düzenledikleri yürüyüşle protesto etti.

Cumhuriyet meydanında toplanan kalabalık, sanat sokağına kadar yürüyerek terör örgütü PKK'yı lanetledi.

Sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve binlerce Şırnaklı, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı.