Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 14:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü
[Fotoğraf: DHA]
Ordu'nun İkizce ilçesinde okul çevresindeki istinat duvarı, park halindeki 2 aracın üzerine çöktü.
Ordu'nun İkizce ilçesindeki Karaağaç Okulu'nu çevreleyen taş istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan park halindeki otomobil ve minibüste ağır hasar oluştu.
Ekipler, göçük altında kalan araçların çıkarılması için çalışma başlattı.
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