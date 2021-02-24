Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 14:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bitlis'te 30 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bitlis'te polisin yaptığı denetimler sırasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Bitlis Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresine Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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