Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 08:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adıyaman'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adıyaman'da saat 08.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Etiketler: Adıyaman Deprem Son Dakika
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