Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 06:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kendi kullandığı aracın altında kaldı
[Fotograf: AA]
Bayrampaşa'da refüje çarptıktan sonra savrulan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi üzerinde seyreden Adem Ateş yönetimindeki hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle refüje çıkarak savruldu.
Sürücü Ateş, kaza sırasında aracının altında kalarak hayatını kaybetti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de Adem Ateş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ateş'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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