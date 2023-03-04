Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 07:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı
[Fotograf: DHA]
Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde seyreden Ali Buğra Ö. idaresindeki otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra demir parmaklıklara saplandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Araç içerisinde sıkışan Ali Buğra Ö, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ali Buğra Ö'nün ağır yaralandığı kazayı, araçta bulunan iki kişi hafif yaralarla atlattı.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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