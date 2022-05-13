Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 19:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adıyaman'da 4 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'nın Sincik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.23'te Adıyaman'nın Sincik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 4.95 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 13, 2022
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Sincik (Adiyaman)
Tarih-Saat : 13.05.2022, 19:23:02 TSİ
Enlem : 38.1175 N
Boylam : 38.5056 E
Derinlik : 4.95 km
Detay : https://t.co/OHsujB4NS8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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