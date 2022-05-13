THY'nin sosyal medya hesaplarından bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmede, "30 Haziran 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Yekaterinburg, Minsk, Rostov ve Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca değişiklik ve iade işlemlerinin acenteler, THY'nin web sitesi ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği de belirtildi.