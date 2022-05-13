Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 19:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna, Yekaterinburg, Minsk, Rostov ve Soçi için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.
THY'nin sosyal medya hesaplarından bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirmede, "30 Haziran 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Yekaterinburg, Minsk, Rostov ve Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca değişiklik ve iade işlemlerinin acenteler, THY'nin web sitesi ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği de belirtildi.
Etiketler: THY
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