Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 169 ev koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da artan koronavirüs vakaları üzerine kentte yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda 169 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 169 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Karantina
Sıradaki Haber
Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz