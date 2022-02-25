Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 Şubat'ta Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kentte 22 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, 7 kumar makinesi, 1 yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 31 cep telefonu, 8 SIM kart, 6 dizüstü bilgisayar, isim yazılı 8 ajanda ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 24 zanlı yakalanmıştı.