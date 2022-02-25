Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te yasa dışı bahis oynatanlar adliyede
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 Şubat'ta Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kentte 22 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, 7 kumar makinesi, 1 yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 31 cep telefonu, 8 SIM kart, 6 dizüstü bilgisayar, isim yazılı 8 ajanda ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, yasa dışı bahis oynayan ve oynatan 24 zanlı yakalanmıştı.
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