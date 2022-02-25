Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 13:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da itfaiye yanan araca müdahale ederken patlama oldu
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da, seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobilde, itfaiye ekibi müdahale edeceği sırada patlama meydana geldi. Patlama anı, cep telefonu kamerasına yansırken, yaralanan olmadı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmında, sabah saatlerinde, Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda seyir halindeyken yangın çıktı.
Sürücü, aracı durdurup, kendisini dışarı atarak itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen polis ekipleri, çevrede önlem alırken itfaiyeciler de yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Bu sırada otomobilin motor kısmında patlama meydana geldi. Patlama anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, alevler de itfaiye ekibinin çalışmasıyla söndürüldü.
Son Haberler
- 14:13
- 14:10
- 14:00
- 14:13
- 13:48
Sıradaki Haber
Üç ayların ikinci kandili: Miraç
Yükleniyor lütfen bekleyiniz