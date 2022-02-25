İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik Reyhanlı ilçesinde operasyon düzenledi.

Belirlenen adresler ve araçlarda 21 gram sentetik uyuşturucu, 101 gram esrar, 9 gram sentetik uyuşturucu ile 15 bin 845 lira ele geçirildi.

Arama yapılan adreslerde 8 şüpheli gözaltına alındı.