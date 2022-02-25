Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik Reyhanlı ilçesinde operasyon düzenledi.
Belirlenen adresler ve araçlarda 21 gram sentetik uyuşturucu, 101 gram esrar, 9 gram sentetik uyuşturucu ile 15 bin 845 lira ele geçirildi.
Arama yapılan adreslerde 8 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Uyuşturucu
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