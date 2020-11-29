Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 18:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 135 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 135 ev karantinaya alındı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, farklı mahallelerdeki 135 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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