Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, farklı mahallelerdeki 135 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.​​​​​​​