Mersin'de, Karabulut ailesi ile ilgili bir acı haber daha geldi. 45 yaşındaki Şehriban Karabulut da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ölüm haberleri peş peşe geldi

Tarsus'ta yaşayan Karabulut ailesinden üç kardeş ve annelerinin test sonucu pozitif çıktı. Ölüm haberleri peş peşe geldi.

Önce 37 yaşındaki Murat Karabulut hayatını kaybetti. Ardından oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Fadime Karabulut hayata veda etti. Kız kardeşi Selda Karabulut da hastalığı yenemedi.

Aileden bir üzücü haber de Şehriban Karabulut'tan geldi. Mersin Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Şehriban Karabulut, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Aile, iki hafta içinde koronavirüse dördüncü kurbanını verdi.

Cenaze namazı önlemlerle kılındı

45 yaşındaki Karabulut için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda salgın önlemlerine dikkat edilerek cenaze namazı kılındı.

Karabulut, kendisi gibi virüse yenik düşen annesi ve iki kardeşinin yanına defnedildi.