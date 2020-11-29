Doğu'da özellikle gece saatlerinde dondurucu soğuklar hakim.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sıcaklık sıfırın altında 16 derece ölçüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Beyaz örtü ve sisle kaplanan ilçede görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Trafikte de zaman zaman aksamalara neden olan kar yağışı, yaklaşık 3 saat sürdü.

[Fotoğraf: DHA]

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

Kars Çayı buz tuttu

Kars'ta da sıcaklık sıfırın altında 11 dereceye kadar düştü.

[Fotoğraf: AA]

Kentte, bazı dereler, nehir ve çeşmelerin kenarları buzla kaplandı.

[Fotoğraf: AA]

Soğuk havanın etkisiyle Kars Çayı da kısmen dondu.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk nedeniyle dereler dondu bina çatılarında sarkıtlar oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Muş'ta soğuk hava

Sabah saatlerinde Muş'ta da hava buz kesti.

Sis nedeniyle kentte göz gözü görmedi.

[Fotoğraf: DHA]

Güneşin yüzünü göstermesine rağmen hava sıcaklığının azaldığı kentte ağaçlar kırağı sebebiyle beyaza büründü.

[Fotoğraf: DHA]

Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar buz tutan araçlarını temizlemeye çalıştı.

Van beyaza büründü

Van'ın Başkale ilçesinde ise kar yağışı etkili oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı ilçede, esnaf iş yerlerinin önündeki karları temizlerken, belediye ekipleri de ulaşımda aksamaların olmaması için karla mücadele çalışması yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Bayburt

Bayburt'un yüksek kesimlerinde de kar kalınlığı yer yer 40 santimetreyi buldu.

Ekipler iş makineleriyle yol açma çalışması yaptı.

Kastamonu'da kartpostallık görüntüler

Kastamonu'da da Küre Dağları'na kar yağdı.

[Fotoğraf: AA]

Kar ve çam ağaçları ortaya çok özel görüntüler çıkardı.

[Fotoğraf: AA]