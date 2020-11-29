Doğu'da dondurucu soğuklar hakim
Aşırı soğuk ve kar yurdun doğusunda etkisini sürdürüyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sıcaklık sıfırın altında 16, Kars'ta da sıfırın altında 11 derece ölçüldü. Van'ın Başkale ilçesinde ise kar yağışı etkili oldu.
Doğu'da özellikle gece saatlerinde dondurucu soğuklar hakim.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sıcaklık sıfırın altında 16 derece ölçüldü.
Beyaz örtü ve sisle kaplanan ilçede görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Trafikte de zaman zaman aksamalara neden olan kar yağışı, yaklaşık 3 saat sürdü.
Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.
Kars Çayı buz tuttu
Kars'ta da sıcaklık sıfırın altında 11 dereceye kadar düştü.
Kentte, bazı dereler, nehir ve çeşmelerin kenarları buzla kaplandı.
Soğuk havanın etkisiyle Kars Çayı da kısmen dondu.
Sarıkamış ilçesinde de soğuk nedeniyle dereler dondu bina çatılarında sarkıtlar oluştu.
Muş'ta soğuk hava
Sabah saatlerinde Muş'ta da hava buz kesti.
Sis nedeniyle kentte göz gözü görmedi.
Güneşin yüzünü göstermesine rağmen hava sıcaklığının azaldığı kentte ağaçlar kırağı sebebiyle beyaza büründü.
Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar buz tutan araçlarını temizlemeye çalıştı.
Van beyaza büründü
Van'ın Başkale ilçesinde ise kar yağışı etkili oldu.
Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı ilçede, esnaf iş yerlerinin önündeki karları temizlerken, belediye ekipleri de ulaşımda aksamaların olmaması için karla mücadele çalışması yaptı.
Bayburt
Bayburt'un yüksek kesimlerinde de kar kalınlığı yer yer 40 santimetreyi buldu.
Ekipler iş makineleriyle yol açma çalışması yaptı.
Kastamonu'da kartpostallık görüntüler
Kastamonu'da da Küre Dağları'na kar yağdı.
Kar ve çam ağaçları ortaya çok özel görüntüler çıkardı.
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