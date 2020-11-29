Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 15:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kısıtlama dinlemediler, yolda halay çektiler
Gümüşhane’de bir grup arkadaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden yol ortasında halay çekti.
Gümüşhane-Bayburt kara yolunda gece saatlerinde durdukları otomobilden inen 3 kişi, müzik eşliğinde halay çekti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden grup, bir süre halay çekerek bölgeden ayrıldı.
Çevredekilerin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.
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