Gümüşhane-Bayburt kara yolunda gece saatlerinde durdukları otomobilden inen 3 kişi, müzik eşliğinde halay çekti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden grup, bir süre halay çekerek bölgeden ayrıldı.

Çevredekilerin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.