Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 14:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de kısıtlamayı ihlal edenlere 1,3 milyon lira ceza kesildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 474 kişiye toplam 1 milyon 376 bin 752 lira ceza kesildi.
Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında, 28 Kasım günü saat 20.00'de başlayan ve 29 Kasım saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.
Bu kapsamda, İzmir'in birçok noktasında polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kısıtlamayı ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulandı.
İzmir genelinde yapılan denetimlerde, 474 kişiye toplam 1 milyon 376 bin 752 lira ceza kesildi, 1 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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