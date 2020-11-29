Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında, 28 Kasım günü saat 20.00'de başlayan ve 29 Kasım saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Bu kapsamda, İzmir'in birçok noktasında polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kısıtlamayı ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulandı.

İzmir genelinde yapılan denetimlerde, 474 kişiye toplam 1 milyon 376 bin 752 lira ceza kesildi, 1 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.