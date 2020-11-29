Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da ev ziyareti yapan ve misafir kabul edenlere para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bartın'da koronavirüsle mücadele kapsamında hane ziyaretleri yasaklanmıştı. Yasağa uymadıkları belirlenen 3 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
Bartın'da yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan denetimler sürüyor.
Merkeze bağlı Kemer Köprü Mahallesi'nde aşırı gürültü gelen evi denetleyen ekipler, Y.Y'nin yasağa rağmen misafir kabul ettiğini belirledi.
3 kişiye 9 bin 450 lira ceza
Polis ekipleri, ev sahibi Y.Y. ile misafirler A.B. ve K.C'ye 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.
Evdeki 2 misafir, daha sonra evlerine gönderildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından, salgınla mücadelede fiziki mesafeyi korumak, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 4 Kasım'da aile ve akraba ziyaretleri (kanuni bakım mükellefiyeti hariç) ile hane ziyaretleri yasaklanmıştı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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