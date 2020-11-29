Bartın'da yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan denetimler sürüyor.

Merkeze bağlı Kemer Köprü Mahallesi'nde aşırı gürültü gelen evi denetleyen ekipler, Y.Y'nin yasağa rağmen misafir kabul ettiğini belirledi.

3 kişiye 9 bin 450 lira ceza

Polis ekipleri, ev sahibi Y.Y. ile misafirler A.B. ve K.C'ye 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.

Evdeki 2 misafir, daha sonra evlerine gönderildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından, salgınla mücadelede fiziki mesafeyi korumak, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 4 Kasım'da aile ve akraba ziyaretleri (kanuni bakım mükellefiyeti hariç) ile hane ziyaretleri yasaklanmıştı.