Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de yangın: İki katlı ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde iki katlı evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumandan etkilenen aynı aileden 3 kişi tedavi altına alındı, ev kullanılamaz hale geldi.
Darıyeri Mengencik köyünde iki katlı binanın zemin katında Fatih Kahveci'ye ait evde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Fatih Kahveci ile eşi Öznur ve kızı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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