Darıyeri Mengencik köyünde iki katlı binanın zemin katında Fatih Kahveci'ye ait evde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Fatih Kahveci ile eşi Öznur ve kızı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.