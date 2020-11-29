Adana'da yüzünde cerrahi maske ve kapüşonlu bir kişi, girdiği marketteki raftan bir parfüm alıp kasaya geldi. Parfümün parasını ödediği sırada ceketinin içerisinden çıkardığı ekmek bıçağını kasiyer Nur Sima Y.’ye doğrultarak, kasayı açmasını istedi. Nur Sima Y. kasayı açmayınca şüpheli, kasiyerin üzerine yürüdü. Bunun üzerine Nur Sima Y., eliyle kasadan destek alarak ayaklarıyla şüpheliyi uzak tutmaya çalıştı.

Soyguncuyu turşu kavanozu durdurdu

Markette görevli Ercan T. ise elindeki paspas ile cam bölmenin arkasından soyguncuya müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine Ercan T., market rafından aldığı turşu kavanozunu soyguncuya attı. Başından yaralanan soyguncu, marketten çıkarak sokakta izini kaybettirdi. Bu anlarda korkarak şoka giren kasiyer Nur Sima Y.’yi, market çalışanları teselli etti. Bu anlar markette bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Market ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin, Caner Aydın olduğunu tespit etti.

Evinde yakalandı

Polis, marketten çıktıktan sonra olayda kullandığı bıçağı Seyhan Nehri’ne atan şüphelinin, dolmuşla önce babaannesine gittiğini, ardından da evine gittiğini belirledi. Şüpheli, evine düzenlenen baskında yakalanıp, gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheli Caner Aydın, ifadesinde, "Paraya ihtiyacım vardı. Olay günü arkadaşlarımdan borç para alarak, içki içtim. Daha sonra markete girip, kasadaki kadına bıçak gösterip, 50 TL para istedim. Başıma kavanoz isabet edince de market çalışanını tebrik edip olay yerinden kaçtım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Caner Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.