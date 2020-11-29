Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 14:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 36 gözaltı
Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonunda, 36 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Gaziantap'te, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, belirlenen adreslere operasyon yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, operasyonda 36 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 3 kilo 544 gram uyuşturucu ve bir av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
30 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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