Gaziantap'te, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, operasyonda 36 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 3 kilo 544 gram uyuşturucu ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.