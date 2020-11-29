Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 17:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
Hatay'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde tarım işçilerini taşıyan 01 ACB 996 plakalı minibüs sabah saat 7.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp portakal bahçesine devrildi.
Kazada yaralanan 9 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Erzin ve Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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