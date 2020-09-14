Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Gülistan Ovası'nda yetiştirilen kavunlar tadı ve kokusu nedeniyle büyük ilgi görüyor.

Üretilen galya tipi kavunlar çeşitli illerde iç pazara sunuluyor. İstihdama katkı sağlayan kavun hasadında, mevsimlik işçiler çalıştırılıyor.

"Eşi benzeri bulunmayan bir kavundur"

Gülistan Ovası'nda çiftçilik yapan Orhan Emen, kavunları bölge illerin yanı sıra Ankara ve İstanbul'a da gönderdiklerini söyledi.

Adilcevaz kavununun çok lezzetli olduğunu ifade eden Emen, "Mükemmel bir kavundur. Türkiye’de tat anlamında eşi benzeri bulunmayan bir kavundur. Hem Süphan Dağı'nın soğuğundan hem de Van Gölü'nün neminden tadını ve aromasını alan bir kavundur. Kavunlarımız Türkiye’nin hemen hemen her iline gönderiliyor. Tahmini olarak Adilcevaz kavunu her yıl yaklaşık 20-30 bin ton verim veriyor. Bu da her yıl Bitlis ve Adilcevaz ekonomisine yaklaşık 30 milyon lira katkı sağlıyor" dedi.