Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'ın kentte faaliyetlerine devam eden mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda Mersin'de 7 kişi, Bitlis'te de 1 kişi yakalandı, suça sürüklenen çocuk Z.A.B. da gözetim altına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan kitaplarla dijital malzemeler ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.