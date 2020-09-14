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Mersin'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'ın kentte faaliyetlerine devam eden mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda Mersin'de 7 kişi, Bitlis'te de 1 kişi yakalandı, suça sürüklenen çocuk Z.A.B. da gözetim altına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan kitaplarla dijital malzemeler ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Mersin deaş operasyonu DEAŞSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 12:55
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