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Test sonucunu beklemeden yola çıktı, pozitif olduğunu yolda öğrendi
Test sonucunu beklemeden Ankara'dan Kırşehir'e doğru yola çıkan kadının test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi. Kırşehir'de yakalanan kadın kontrollerinin ardından evine gönderilirken, otobüsteki kişiler karantinaya alındı.
Olay, akşam saat 21.00 civarında Akpınar ilçesinde meydana geldi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs testi pozitif çıkan 58 yaşındaki A.G.’nin Ankara’dan Kırşehir’e gitmekte olduğunu tespit etti.
Jandarma otobüsü durdurdu
Jandarma ekipleri Kırşehir’in Akpınar ilçesinde yolcu otobüsünü durdurdu.
Kırşehir’de yakalanan kadın, sağlık kontrollerinin ardından ambulans ile ikametine gönderildi.
Yolcular karantinaya alındı
Otobüste yolculuk yapan 18 yolcu ise tedbir amaçlı evlerinde 14 gün karantinaya alındı.
Etiketler: koronavirüs Kırşehir covid-19 ankaraSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 12:33
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