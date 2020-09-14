Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ankara'da otomobil bariyere çarptı: 3 kardeş hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da Osman, Muhammet Raşit ve Atilla Bostancı kardeşler, içinde bulundukları otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu hayatını kaybetti.
Ankara Çevre Yolu'nda Çubuk yönüne giden Osman Bostancı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak takla attı.
Araç hurdaya dönerken, Muhammet Raşit ve Atilla Bostancı kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ağabeyleri Osman ve kuzenleri Abdulbaki Bostancı da ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Osman Bostancı da hastanede yaşamını yitirdi. Abdulbaki Bostancı'nın tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.
Bostancı kardeşlerin cenazeleri, bugün mezarlıkta yan yana toprağa verildi.
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