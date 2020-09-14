Haber Giriş: Kaynak: AA
Karantina kaçağı otomobille gezerken yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da karantina kuralını ihlal eden bir kişi otomobiliyle gezerken polis uygulamasında yakalandı. Yurtta karantinaya alınan kişiye 3 bin lira ceza kesildi.
Anadolu Otoyolu'nun batı gişeleri çıkışında uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düzce'den Bolu'ya gelen otomobili durdurdu.
Genel Bilgi Toplama sorgusunda otomobil sürücüsü E.D.'nin, Bolu'daki fabrikada çalışan ve yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşlarıyla teması nedeniyle 14 gün karantinada olması gerektiği tespit edildi.
Yurtta karantinaya alındı
Karantina kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle TCK'nin ilgili maddesi gereği hakkında yasal işlem yapılan ve 3 bin lira ceza kesilen E.D., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yerleşkesi'nde bulunan Seyyide Nefise Yurdu'nda karantinaya alındı.
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